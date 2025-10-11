JOURNÉE DES ATELIERS D’ARTISTES EN OCCITANIE Quarante

JOURNÉE DES ATELIERS D’ARTISTES EN OCCITANIE Quarante samedi 11 octobre 2025.

Quarante Hérault

Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12

2025-10-11

Philippe Daniel expose les peintures et les dessins de Jacques Daniel
Journée des ateliers d’artistes d’Occitanie 8 ème édition
Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 6 07 13 81 60  daniel.philippe12@gmail.com

English :

Occitanie Artists’ Studio Day
Philippe Daniel exhibits the paintings and drawings of Jacques Daniel

German :

Tag der Künstlerateliers in Okzitanien
Philippe Daniel stellt Gemälde und Zeichnungen von Jacques Daniel aus

Italiano :

Giornata di studio degli artisti dell’Occitania
Philippe Daniel espone i dipinti e i disegni di Jacques Daniel

Espanol :

Jornada de estudio de los artistas de Occitanie
Philippe Daniel expone las pinturas y dibujos de Jacques Daniel

