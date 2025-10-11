JOURNÉE DES ATELIERS D’ARTISTES EN OCCITANIE Quarante
Quarante Hérault
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12
2025-10-11
Journée des ateliers d’artistes d’Occitanie
Philippe Daniel expose les peintures et les dessins de Jacques Daniel
Journée des ateliers d’artistes d’Occitanie 8 ème édition
Philippe Daniel expose les peintures et les dessins de Jacques Daniel .
Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 6 07 13 81 60 daniel.philippe12@gmail.com
English :
Occitanie Artists’ Studio Day
Philippe Daniel exhibits the paintings and drawings of Jacques Daniel
German :
Tag der Künstlerateliers in Okzitanien
Philippe Daniel stellt Gemälde und Zeichnungen von Jacques Daniel aus
Italiano :
Giornata di studio degli artisti dell’Occitania
Philippe Daniel espone i dipinti e i disegni di Jacques Daniel
Espanol :
Jornada de estudio de los artistas de Occitanie
Philippe Daniel expone las pinturas y dibujos de Jacques Daniel
L’événement JOURNÉE DES ATELIERS D’ARTISTES EN OCCITANIE Quarante a été mis à jour le 2025-10-04 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN