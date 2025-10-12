Journée des ateliers d’artistes Village Larreule

Journée des ateliers d’artistes Village Larreule dimanche 12 octobre 2025.

Journée des ateliers d’artistes

Village LARREULE Larreule Hautes-Pyrénées

5ème édition de la journée des ateliers d’artistes.

Un parcours réalisable en calèche d’atelier en atelier. Partez à la rencontre de pas moins de 38 artistes dans le village.

• 1 œuvre, 1 artiste… Expo collective Mairie, place Eugène Ténot

Un échantillonnage de ce que vous pourrez découvrir dans les différents lieux chaque artiste présente son travail en mettant en lumière une de ses œuvres.

• Au Moulin de Parabère Hugues Neff, Suzanne Cardielhac, Monique Desor, Christian Guirrette, Monique Senmartin. « Cinq artistes aux influences multiples installent leurs œuvres au moulin de Parabère. De l’émotion, de la joie, de la vie, des couleurs, des thèmes variés. »

• 22 rte de Parabère Anne-Marie Garcia, Jean-Pierre Harispuru, Brigitte Ribot, Frédéric Senmartin-Chec. « Depuis toujours, les hommes s’inspirent des animaux… L’animal totem est un maître qui nous transmet sa sagesse. Quand la nature reprend ses droits sur les vestiges automobiles… »

• 7 chemin des Vignes (accès rte de Parabère) Nick Inman et ses amis (David, Mikael, Nicki et Muriel). « Un collectif ‘pop up’ expose peintures, dessins, sculptures, céramiques et illustrations de livres dans une ancienne grange aménagée. »

• 7 rue des Vieux métiers Damien Dhugues NKAS. « Au terme de quelques crayonnages et quelques fusions, une idée ou une simple émotion suffit à Damien… Il donne vie au métal. Œuvres de NKAS inspirées du street art. Exploration dans une grande variété de styles. »

• 7 rte de Parabère Nathalie Serra, Laëtitia Mirouse. « Du versement du temps au pépiement d’oiseau, entre ciel et terre, la peinture se fait variation. Un détail, une fenêtre, une forme qui se découpe, courir le risque, le travail est en cours. »

• 4 place Sensever Guillaume Benoît, Cédric Duthu. « De manière intuitive et sensorielle, Guillaume vous invite à une immersion dans un univers où la couleur, la texture et la lumière créent des émotions visuelles uniques. De son trait doux et vibrant, mêlant tendresse et imagination, à travers des hommages à Totoro, des autoportraits inspirés, Cédric vous propose de vous laisser aller à la rêverie et à l’évasion artistique. »

• 7 place Sensever Valérie Maugeri Joh. Des nouveautés à découvrir dans l’atelier de Valérie tout au long du week-end ! « Dans un style délicat et raffiné, JOH nous emmène vers un univers à la fois onirique et romantique. »

• 16 ch de la Palette Alexandre Denis-Pasquier, Luc Truc Les P’tits Crayons. « Du dessin, de l’illustration, de l’humour ! Affiches de destinations de vacances, BD et autres projets… »

• 11 ch de la Palette Anne-Marie Garcia, Christine Lemoine, Alfiero Maugeri, Maryse Pajot, Aurélie Salin. Rechercher dans chaque couche ce qui servira la suivante. Entre fond et forme, le réel se déstructure pour faire place au ressenti. Renouer avec le sauvage, l’indomptable, l’instinctif qui est en nous pour questionner notre rapport au monde… et peut-être… changer notre rapport au monde.

• 12 chemin de la Palette Mireille Lacave, Jocelyne Davezies, Pascale Lesueur, Martine Liesta, Nicole Maurino. Sources d’inspiration variées pour ces cinq artistes… Originalité des thèmes, recherches techniques, partage des connaissances et de leur passion, découverte de la terre cuite ramener les pieds sur terre et poser les couleurs du monde !

• 18 rte de Maubourguet Corinne Brisson Atelier Hophophop, Jason et la Toison d’Or. Un célèbre mythe grec, une épopée semée d’embûches et de magie qui reprend vie à travers des yeux de 7 et 70 ans !

• 18 rte de Maubourguet Marie-Pierre Campistro, Claudine Couget, Marie-Pierre Majourau, Élisabeth Mounic. Les 4 éléments la terre est un support technique concret. L’eau assure la cohésion et la fluidité des interactions. L’air le souffle qui inspire les projets. Le feu la focalisation sur le résultat…

Restauration à Parabère et sur la place. Toute la journée, café associatif sur la place.

Village LARREULE Larreule 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 99 00 48 05 celineclaverie@wanadoo.fr

English :

5th Artists’ Studio Day.

A horse-drawn carriage tour from studio to studio. Meet no fewer than 38 artists in the village.

? 1 work, 1 artist… Group exhibition ? Town Hall, place Eugène Ténot

A sampling of what you can discover in the various venues: each artist presents his or her work, highlighting one of his or her pieces.

? Moulin de Parabère: Hugues Neff, Suzanne Cardielhac, Monique Desor, Christian Guirrette, Monique Senmartin. « Five artists with multiple influences install their works at the Moulin de Parabère. Emotion, joy, life, color, varied themes. »

? 22 rte de Parabère: Anne-Marie Garcia, Jean-Pierre Harispuru, Brigitte Ribot, Frédéric Senmartin-Chec. « People have always drawn inspiration from animals… The totem animal is a master who passes on his wisdom. When nature reclaims its rightful place over automobile remains… »

? 7 chemin des Vignes (access rte de Parabère) Nick Inman and friends (David, Mikael, Nicki and Muriel). « A ‘pop up’ collective exhibits paintings, drawings, sculptures, ceramics and book illustrations in a converted former barn. »

? 7 rue des Vieux métiers: Damien Dhugues ? NKAS. « After a few pencil sketches and a few fusions, an idea or a simple emotion is enough for Damien? He brings metal to life. NKAS works inspired by street art. Exploring a wide variety of styles

? 7 rte de Parabère: Nathalie Serra, Laëtitia Mirouse. « From the passing of time to the chirping of a bird, between heaven and earth, painting becomes variation. A detail, a window, a shape that cuts out, running the risk, the work is in progress. »

? 4 place Sensever: Guillaume Benoît, Cédric Duthu. « In an intuitive, sensory way, Guillaume invites you to immerse yourself in a universe where color, texture and light create unique visual emotions. With his soft, vibrant strokes, blending tenderness and imagination, through homages to Totoro and inspired self-portraits, Cédric invites you to indulge in daydreaming and artistic escapism. »

? 7 place Sensever: Valérie Maugeri ? New works to discover in Valérie?s studio all weekend long! « In a delicate, refined style, JOH takes us to a world that is both dreamlike and romantic. »

? 16 ch de la Palette: Alexandre Denis-Pasquier, Luc Truc ? Les P?tits Crayons. « Drawing, illustration and humor! Posters for vacation destinations, comics and other projects… »

? 11 ch de la Palette: Anne-Marie Garcia, Christine Lemoine, Alfiero Maugeri, Maryse Pajot, Aurélie Salin. Find in each layer what will serve the next. Between content and form, reality is deconstructed to make way for feeling. Reconnect with the wild, the untamable, the instinctive within us to question our relationship with the world… and perhaps… change our relationship with the world.

? 12 chemin de la Palette: Mireille Lacave, Jocelyne Davezies, Pascale Lesueur, Martine Liesta, Nicole Maurino. Varied sources of inspiration for these five artists… Original themes, technical research, sharing their knowledge and passion, discovering terracotta: bring your feet down to earth and put on the colors of the world!

? 18 rte de Maubourguet: Corinne Brisson ? Atelier Hophophop, Jason and the Golden Fleece. A famous Greek myth, an epic full of pitfalls and magic, brought to life through the eyes of 7 and 70-year-olds!

? 18 rte de Maubourguet: Marie-Pierre Campistro, Claudine Couget, Marie-Pierre Majourau, Élisabeth Mounic. The 4 elements: earth is a concrete technical support. Water ensures the cohesion and fluidity of interactions. Air inspires projects. Fire focuses on results…

Catering at Parabère and on the square. All day, café associatif on the square.

German :

5. Ausgabe des Tages der Künstlerateliers.

Ein Parcours, der mit der Kutsche von Atelier zu Atelier zurückgelegt werden kann. Treffen Sie im Dorf auf nicht weniger als 38 Künstler.

? 1 Werk, 1 Künstler… Gemeinsame Ausstellung ? Rathaus, Place Eugène Ténot

Eine Auswahl dessen, was Sie an den verschiedenen Orten entdecken können: Jeder Künstler stellt seine Arbeit vor, indem er eines seiner Werke beleuchtet.

? In der Moulin de Parabère: Hugues Neff, Suzanne Cardielhac, Monique Desor, Christian Guirrette, Monique Senmartin. « Fünf Künstler mit vielfältigen Einflüssen stellen ihre Werke in der Mühle von Parabère aus. Emotionen, Freude, Leben, Farben und verschiedene Themen »

22 rte de Parabère: Anne-Marie Garcia, Jean-Pierre Harispuru, Brigitte Ribot, Frédéric Senmartin-Chec. « Seit jeher lassen sich die Menschen von Tieren inspirieren… Das Totemtier ist ein Meister, der uns seine Weisheit vermittelt. Wenn die Natur sich die Überreste der Autos zurückerobert… »

? 7 chemin des Vignes (Zugang zu rte de Parabère) Nick Inman und seine Freunde (David, Mikael, Nicki und Muriel). « Ein ‘Pop-up’-Kollektiv stellt Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Keramiken und Buchillustrationen in einer umgebauten ehemaligen Scheune aus. »

? 7 rue des Vieux métiers: Damien Dhugues ? NKAS. « Am Ende einiger Bleistiftzeichnungen und einiger Verschmelzungen reicht Damien eine Idee oder ein einfaches Gefühl? Er erweckt das Metall zum Leben. NKAS’ Werke sind von der Street Art inspiriert. Erkundung in einer großen Vielfalt von Stilen »

? 7 rte de Parabère: Nathalie Serra, Laëtitia Mirouse. « Vom Vergießen der Zeit bis zum Zwitschern eines Vogels, zwischen Himmel und Erde, wird die Malerei zur Variation. Ein Detail, ein Fenster, eine Form, die sich ausschneidet, das Risiko eingehen, die Arbeit ist im Gange »

? 4 place Sensever: Guillaume Benoît, Cédric Duthu. « Auf intuitive und sensorische Weise lädt Guillaume Sie dazu ein, in ein Universum einzutauchen, in dem Farbe, Textur und Licht einzigartige visuelle Emotionen erzeugen. Mit seinem sanften und vibrierenden Strich, der Zärtlichkeit und Fantasie vereint, durch Hommagen an Totoro und inspirierte Selbstporträts, lädt Cédric Sie dazu ein, sich dem Träumen und der künstlerischen Flucht hinzugeben. »

? 7 place Sensever: Valérie Maugeri ? Joh. In Valeries Atelier gibt es das ganze Wochenende über Neues zu entdecken! « In einem zarten und raffinierten Stil entführt uns JOH in eine Welt, die gleichzeitig traumhaft und romantisch ist. »

? 16 ch de la Palette: Alexandre Denis-Pasquier, Luc Truc ? Les P?tits Crayons. « Zeichnungen, Illustrationen, Humor! Plakate von Urlaubszielen, Comics und andere Projekte… »

? 11 ch de la Palette: Anne-Marie Garcia, Christine Lemoine, Alfiero Maugeri, Maryse Pajot, Aurélie Salin. In jeder Schicht nach dem suchen, was der nächsten dienen wird. Zwischen Inhalt und Form wird das Reale dekonstruiert, um dem Gefühl Platz zu machen. Das Wilde, Ungezähmte, Instinktive in uns wiederbeleben, um unsere Beziehung zur Welt zu hinterfragen… und vielleicht… unsere Beziehung zur Welt zu ändern.

12 chemin de la Palette: Mireille Lacave, Jocelyne Davezies, Pascale Lesueur, Martine Liesta, Nicole Maurino. Verschiedene Inspirationsquellen für diese fünf Künstlerinnen… Originalität der Themen, technische Recherchen, Teilen von Wissen und Leidenschaft, Entdeckung der Terrakotta: die Füße wieder auf den Boden bringen und die Farben der Welt legen!

? 18 rte de Maubourguet: Corinne Brisson ? Atelier Hophophop, Jason und das Goldene Vlies. Ein berühmter griechischer Mythos, ein Epos voller Hindernisse und Magie, das durch die Augen von 7- und 70-Jährigen wieder zum Leben erweckt wird!

18 rte de Maubourguet: Marie-Pierre Campistro, Claudine Couget, Marie-Pierre Majourau, Élisabeth Mounic. Die 4 Elemente: Die Erde ist eine konkrete technische Unterstützung. Das Wasser sorgt für Zusammenhalt und fließende Interaktionen. Luft ist der Atem, der die Projekte inspiriert. Das Feuer die Fokussierung auf das Ergebnis…

Verpflegung in Parabère und auf dem Platz. Den ganzen Tag über Café associatif auf dem Platz.

Italiano :

5a Giornata degli studi degli artisti.

Andate in carrozza da uno studio all’altro. Incontrate non meno di 38 artisti nel villaggio.

1 opera, 1 artista… Mostra collettiva ? Municipio, piazza Eugène Ténot

Un esempio di ciò che potrete scoprire nelle varie sedi: ogni artista presenta il proprio lavoro mettendo in evidenza una delle sue opere.

? Al Moulin de Parabère: Hugues Neff, Suzanne Cardielhac, Monique Desor, Christian Guirrette, Monique Senmartin. « Cinque artisti dalle molteplici influenze installano le loro opere al Moulin de Parabère. Emozione, gioia, vita, colore e una varietà di temi »

22 rte de Parabère: Anne-Marie Garcia, Jean-Pierre Harispuru, Brigitte Ribot, Frédéric Senmartin-Chec. « L’uomo ha sempre tratto ispirazione dagli animali… L’animale totem è un maestro che trasmette la sua saggezza. Quando la natura rivendica i suoi diritti sui resti dell’automobile… »

7 chemin des Vignes (accesso alla strada di Parabère): Nick Inman e i suoi amici (David, Mikael, Nicki e Muriel). « Una collettiva pop-up che espone dipinti, disegni, sculture, ceramiche e illustrazioni di libri in un fienile riconvertito »

7 rue des Vieux métiers: Damien Dhugues NKAS. « Dopo qualche schizzo a matita e qualche fusione, un’idea o una semplice emozione sono sufficienti per Damien? NKAS lavora ispirandosi all’arte di strada. Esplorando una grande varietà di stili

7 rte de Parabère: Nathalie Serra, Laëtitia Mirouse. « Dal passare del tempo al cinguettio di un uccello, tra cielo e terra, la pittura diventa variazione. Un dettaglio, una finestra, una forma che si ritaglia, correndo il rischio, l’opera è in corso. »

4 posto Sensever: Guillaume Benoît, Cédric Duthu. « Guillaume invita a immergersi in modo intuitivo e sensoriale in un mondo in cui il colore, la texture e la luce creano emozioni visive uniche. Con le sue pennellate delicate e vibranti, che combinano tenerezza e immaginazione, attraverso omaggi a Totoro e autoritratti ispirati, Cédric vi invita a lasciarvi andare al sogno ad occhi aperti e all’evasione artistica. »

7 posto Sensever: Valérie Maugeri C’è qualcosa di nuovo da scoprire nell’atelier di Valérie per tutto il weekend! « Con uno stile delicato e raffinato, JOH ci porta in un mondo onirico e romantico »

16 ch de la Palette: Alexandre Denis-Pasquier, Luc Truc I pastelli. « Disegno, illustrazione e umorismo! Manifesti per destinazioni turistiche, fumetti e altri progetti… »

11 ch de la Palette: Anne-Marie Garcia, Christine Lemoine, Alfiero Maugeri, Maryse Pajot, Aurélie Salin. Trovare in ogni strato ciò che servirà al successivo. Tra contenuto e forma, il reale viene decostruito per far posto al feltro. Riconnettersi con il selvaggio, l’indomabile, l’istintivo che è in noi per mettere in discussione il nostro rapporto con il mondo… e forse… cambiare il nostro rapporto con il mondo. e forse… cambiare il nostro rapporto con il mondo.

12 chemin de la Palette: Mireille Lacave, Jocelyne Davezies, Pascale Lesueur, Martine Liesta, Nicole Maurino. Diverse fonti di ispirazione per queste cinque artiste… Temi originali, ricerca tecnica, condivisione delle loro conoscenze e della loro passione, scoperta della terracotta: rimettere i piedi per terra e posare i colori del mondo!

18 rte de Maubourguet: Corinne Brisson Laboratorio di Hophophop, Giasone e il vello d’oro. Un famoso mito greco, un’epopea piena di insidie e di magia che prende vita attraverso gli occhi di bambini di 7 e 70 anni!

18 rte de Maubourguet: Marie-Pierre Campistro, Claudine Couget, Marie-Pierre Majourau, Élisabeth Mounic. I 4 elementi: la terra è un supporto tecnico concreto. L’acqua assicura la coesione e la fluidità delle interazioni. L’aria è il respiro che ispira i progetti. Il fuoco si concentra sul risultato…

Ristorazione al Parabère e in piazza. Tutto il giorno, café associatif in piazza.

Espanol :

5º Día del Estudio de Artistas.

Vaya en coche de caballos de estudio en estudio. Conozca nada menos que a 38 artistas del pueblo.

? 1 obra, 1 artista… Exposición colectiva ? Ayuntamiento, plaza Eugène Ténot

Una muestra de lo que podrá descubrir en las distintas sedes: cada artista presenta su trabajo destacando una de sus obras.

? En el Moulin de Parabère: Hugues Neff, Suzanne Cardielhac, Monique Desor, Christian Guirrette, Monique Senmartin. « Cinco artistas con múltiples influencias instalan sus obras en el Moulin de Parabère. Emoción, alegría, vida, color y variedad de temas »

? 22 rte de Parabère: Anne-Marie Garcia, Jean-Pierre Harispuru, Brigitte Ribot, Frédéric Senmartin-Chec. « La gente siempre se ha inspirado en los animales… El animal tótem es un maestro que transmite su sabiduría. Cuando la naturaleza reclama sus derechos sobre los restos del automóvil… »

? 7 chemin des Vignes (acceso rte de Parabère) Nick Inman y sus amigos (David, Mikael, Nicki y Muriel). « Colectivo pop-up que expone pinturas, dibujos, esculturas, cerámicas e ilustraciones de libros en un granero reconvertido »

? 7 rue des Vieux métiers: Damien Dhugues ? NKAS. « Tras unos cuantos esbozos a lápiz y unas cuantas fusiones, a Damien le basta con una idea o una simple emoción? Da vida al metal. NKAS trabaja inspirándose en el arte callejero. Explora una gran variedad de estilos

? 7 rte de Parabère: Nathalie Serra, Laëtitia Mirouse. « Del paso del tiempo al gorjeo de un pájaro, entre el cielo y la tierra, la pintura se convierte en variación. Un detalle, una ventana, una forma que se recorta, corriendo el riesgo, la obra está en curso »

? 4 lugar Sensever: Guillaume Benoît, Cédric Duthu. « Guillaume te invita a sumergirte intuitiva y sensorialmente en un mundo donde el color, la textura y la luz crean emociones visuales únicas. Con sus pinceladas suaves y vibrantes, que combinan ternura e imaginación, a través de homenajes a Totoro y autorretratos inspirados, Cédric le invita a entregarse a la ensoñación y al escapismo artístico. »

? 7 lugar Sensever: Valérie Maugeri ? Hay algo nuevo que descubrir en el estudio de Valérie durante todo el fin de semana « Con un estilo delicado y refinado, JOH nos transporta a un mundo onírico y romántico »

? 16 ch de la Palette: Alexandre Denis-Pasquier, Luc Truc ? Les P?tits Crayons. « Dibujo, ilustración y humor Carteles para destinos de vacaciones, cómics y otros proyectos… »

? 11 ch de la Palette: Anne-Marie Garcia, Christine Lemoine, Alfiero Maugeri, Maryse Pajot, Aurélie Salin. Encontrar en cada capa lo que servirá para la siguiente. Entre contenido y forma, lo real se deconstruye para dar paso a lo sentido. Reconectar con lo salvaje, lo indomable, lo instintivo que hay en nosotros para cuestionar nuestra relación con el mundo… y quizás… cambiar nuestra relación con el mundo.

? 12 chemin de la Palette: Mireille Lacave, Jocelyne Davezies, Pascale Lesueur, Martine Liesta, Nicole Maurino. Fuentes de inspiración variadas para estas cinco artistas… Temas originales, investigación técnica, compartir sus conocimientos y su pasión, descubrir la terracota: ¡volver a poner los pies en la tierra y poner los colores del mundo!

? 18 rte de Maubourguet: Corinne Brisson ? Taller de Hophophop, Jasón y el vellocino de oro. Un famoso mito griego, una epopeya llena de trampas y magia que cobra vida a través de los ojos de niños de 7 y 70 años

? 18 rte de Maubourguet: Marie-Pierre Campistro, Claudine Couget, Marie-Pierre Majourau, Élisabeth Mounic. Los 4 elementos: la tierra es un soporte técnico concreto. El agua asegura la cohesión y la fluidez de las interacciones. El aire es el aliento que inspira los proyectos. El fuego se centra en el resultado…

Restauración en el Parabère y en la plaza. Durante todo el día, café asociativo en la plaza.

