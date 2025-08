Journée des bouquinistes Le Bugue

Journée des bouquinistes Le Bugue vendredi 22 août 2025.

Journée des bouquinistes

Mairie Le Bugue Dordogne

Dans le cadre des grandes fêtes de la Saint-Louis, journée des bouqinistes de 09h30 à 18h. Sous la halle de la mairie

Mairie Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 03 89 14

English : Journée des bouquinistes

As part of the grand Saint-Louis festivities, bouqinistes day from 09:30 to 18:00. Under the town hall

German : Journée des bouquinistes

Im Rahmen der großen Saint-Louis-Feierlichkeiten, Tag der Bouqinisten von 09:30 bis 18:00 Uhr. Unter der Halle des Rathauses

Italiano :

Nell’ambito dei grandi festeggiamenti di Saint-Louis, giornata dei bouqinistes dalle 9.30 alle 18.00. Nel municipio

Espanol : Journée des bouquinistes

En el marco de las fiestas mayores de Saint-Louis, jornada de bouqinistes de 9.30 a 18.00 h. En el ayuntamiento

