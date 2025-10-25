Journée des cadeaux Chez Job Quessoy

Journée des cadeaux

Chez Job 14 Rue Jean Pinault Quessoy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Vitrine de Noël et idée de cadeaux. Atelier décoration floral pour les fêtes. Sur inscription. .

Chez Job 14 Rue Jean Pinault Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 67 24 24 01

