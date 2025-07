Journée des châteaux d’Auvergne Château du Riau Le Riau Villeneuve-sur-Allier

Journée des châteaux d’Auvergne Château du Riau

Le Riau Château du Riau Villeneuve-sur-Allier Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : Dimanche 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

20 parcs et châteaux d’Auvergne dont le château du Riau ouvrent leurs portes aux enfants. Animations dédiées.

Le Riau Château du Riau Villeneuve-sur-Allier 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 34 47 chateau.du.riau@gmail.com

English :

20 Auvergne parks and castles, including Château du Riau, open their doors to children. Dedicated activities.

German :

20 Parks und Schlösser in der Auvergne, darunter das Château du Riau, öffnen ihre Türen für Kinder. Spezielle Animationen.

Italiano :

20 parchi e castelli dell’Alvernia, tra cui Château du Riau, aprono le loro porte ai bambini. Eventi speciali.

Espanol :

20 parques y castillos de Auvernia, entre ellos el Château du Riau, abren sus puertas a los niños. Eventos especiales.

