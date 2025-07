Journée des Châteaux d’Auvergne Lapalisse

Journée des Châteaux d’Auvergne Lapalisse dimanche 13 juillet 2025.

Journée des Châteaux d’Auvergne

Château de La Palice Lapalisse Allier

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

2 adultes et 2 enfants minimum

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-13 10:00:00

fin : 2025-07-13 17:00:00

Date(s) :

2025-07-13

Visites guidése (10h-11h et 14h-17h) ; pique-nique tiré du sac dans le parc pour les familles munies de billets ; concours de démolition de château, défis en famille, jeux sportifs ; réalisation d’un dessin du château en direct par le Domaine de l’encre.

Château de La Palice Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 37 58

English : Auvergne Castles Day

Guided tours (10am-11am and 2pm-5pm); picnic in the park for families with tickets; castle demolition competition, family challenges, sports games; live drawing of the castle by Domaine de l’encre.

German :

Führungen (10.00-11.00 Uhr und 14.00-17.00 Uhr); Picknick im Park für Familien mit Eintrittskarten; Wettbewerb im Abreißen von Schlössern, Herausforderungen für Familien, Sportspiele; Erstellung einer Live-Zeichnung des Schlosses durch die Domaine de l’encre.

Italiano :

Visite guidate (10.00-11.00 e 14.00-17.00); picnic nel parco per le famiglie con biglietto; gara di demolizione del castello, sfide per famiglie, giochi sportivi; disegno dal vivo del castello da parte del Domaine de l’encre.

Espanol :

Visitas guiadas (de 10.00 a 11.00 h. y de 14.00 a 17.00 h.); picnic en el parque para familias con entrada; concurso de demolición de castillos, desafíos familiares, juegos deportivos; dibujo en vivo del castillo a cargo del Domaine de l’encre.

L’événement Journée des Châteaux d’Auvergne Lapalisse a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de tourisme du pays de Lapalisse