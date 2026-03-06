Journée des chemins

Saint-Léger-Bridereix Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

La Journée des Chemins, c’est une matinée d’action bénévole pour la réouverture d’un chemin abandonné. C’est organisé par l’association Motoverte Marchoise. Que vous soyez membre d’un club de rando pédestre, VTT, équestre ou autre, ou un simple particulier, vous serez le/la bienvenu(e) pour vous joindre à cet effort collectif.

Chacun peut amener un peu de matériel pour le nettoyage, ça peut toujours servir.

Le chantier débute à 8h30. Un fléchage aux abords du village de Grosbost sera mis en place pour indiquer l’endroit exact.

Le traditionnel casse-croûte sera offert dans la matinée pour remercier des efforts fournis.

Vous aimez vous promenez dans le chemins ? Alors contribuez à leur sauvegarde et à leur réhabilitation. .

Saint-Léger-Bridereix 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 13 52 25 vedrenne.dominique@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée des chemins

L’événement Journée des chemins Saint-Léger-Bridereix a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Pays Sostranien