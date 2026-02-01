Journée des Chemins Veaugues

Journée des Chemins

La commune de Veaugues s’allie avec CODEVER afin de réhabiliter l’ancienne ligne de chemin de fer entre Veaugues et Voisy !

Venez aider à nettoyer et remettre en état, afin de permettre à tous les usager d’en profiter !

Stade de Veaugues Veaugues 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 18 01 49 codever18@codever.fr

English :

The commune of Veaugues has joined forces with CODEVER to rehabilitate the old railway line between Veaugues and Voisy!

Come and help us clean up and restore the line, so that all users can enjoy it!

