Journée des chiens guides Portes ouvertes à Woippy ! Chiens Guides de l’Est Centre d’éducation de Woippy Woippy

Informations pratiques

Woippy

Journée des chiens guides Portes ouvertes à Woippy !

Chiens Guides de l’Est Centre d’éducation de Woippy 10 Route de Thionville Woippy Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

L’École des chiens guides de Woippy ouvre ses portes au public afin de découvrir l’univers du chien guide à travers de nombreuses animations gratuites et accessibles à tous.

Tout au long de la journée, assistez à des démonstrations de chiens guides et de chiots en éducation, découvrez les coulisses de l’école lors de visites guidées, échangez avec des maîtres de chiens guides, des familles d’accueil, des bénévoles et des professionnels de l’Association.

Des ateliers de sensibilisation au handicap visuel, des parcours immersifs, des animations pour les enfants ainsi que des rencontres avec nos partenaires vous permettront de mieux comprendre le rôle essentiel du chien guide dans le quotidien des personnes déficientes visuelles. Que vous soyez curieux, amoureux des chiens, futur bénévole ou simplement désireux d’en savoir plus sur notre mission, nous vous attendons nombreux pour partager ce moment convivial.

Programme visite du chenil, démonstrations de chiots en famille d’accueil, de chiens en éducation, de chiens guides et de déplacement à la canne électronique, stands d’information, de sensibilisation au handicap et d’achats solidaires, tombola et activités pour les plus petitsTout public

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Chiens Guides de l’Est Centre d’éducation de Woippy 10 Route de Thionville Woippy 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 33 14 36

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English :

The Woippy Guide Dog School is opening its doors to the public so visitors can discover the world of guide dogs through a variety of free activities open to everyone.

Throughout the day, watch demonstrations featuring guide dogs and puppies in training, take a guided tour behind the scenes of the school, and talk with guide dog handlers, foster families, volunteers, and professionals from the Association.

Workshops on visual impairment awareness, immersive obstacle courses, activities for children, and meetings with our partners will help you better understand the essential role that guide dogs play in the daily lives of people with visual impairments. Whether you’re simply curious, a dog lover, a future volunteer, or just eager to learn more about our mission, we look forward to seeing many of you there to share this enjoyable experience.

Program: tour of the kennel; demonstrations featuring puppies in foster care, dogs in training, guide dogs, and navigating with an electronic cane; information booths, disability awareness exhibits, and fair trade shopping, a raffle, and activities for the little ones

L’événement Journée des chiens guides Portes ouvertes à Woippy ! Woippy a été mis à jour le 2026-07-13 par AGENCE INSPIRE METZ