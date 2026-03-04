Journée des claviers, Conservatoire de Bordeaux, Bordeaux
Journée des claviers, Conservatoire de Bordeaux, Bordeaux samedi 28 mars 2026.
Journée des claviers Samedi 28 mars, 09h00 Conservatoire de Bordeaux Gironde
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T09:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:30:00+01:00
Fin : 2026-03-28T09:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:30:00+01:00
Après le succès du projet « En blanc & noir » en avril 2025, le département Piano vous propose une journée entière consacrée aux claviers !
Au programme : 4 grands projets collectifs et transversaux (Le Carnaval des animaux, Tableaux d’une exposition, …) et 24 mini-concerts dans tous les espaces du conservatoire !
[en partenariat avec le Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse Bordeaux Nouvelle-Aquitaine]
Retrouvez l’événement sur notre site internet !
Conservatoire de Bordeaux 22 Quai Sainte-Croix, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-journee-des-claviers »}]
Les claviers à l’honneur au conservatoire ! conservatoire gratuit
© Conservatoire de Bordeaux