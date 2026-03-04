Journée des claviers, Conservatoire de Bordeaux, Bordeaux

Journée des claviers Samedi 28 mars, 09h00 Conservatoire de Bordeaux Gironde

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Après le succès du projet « En blanc & noir » en avril 2025, le département Piano vous propose une journée entière consacrée aux claviers !

Au programme : 4 grands projets collectifs et transversaux (Le Carnaval des animaux, Tableaux d’une exposition, …) et 24 mini-concerts dans tous les espaces du conservatoire !

[en partenariat avec le Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse Bordeaux Nouvelle-Aquitaine]

Conservatoire de Bordeaux 22 Quai Sainte-Croix, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine

© Conservatoire de Bordeaux