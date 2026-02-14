Journée des Collectionneurs Malville

Journée des Collectionneurs

1 Rue de la Brise Malville Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 09:30:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-15

Une quarantaine de collections seront exposées lors de la 37ème édition de la Journée des Collectionneurs.

Parmi les nouvelles présentations, vous pourrez découvrir les mécanos de 1930 à nos jours, le cidre breton, les bouchons articulés et figurines Anri ainsi que les transports Drouin, la porcelaine henriot Quimper, etc.

Entrée gratuite, tout public. .

1 Rue de la Brise Malville 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 78 45 81 03

