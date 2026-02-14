Journée des Collectionneurs Malville
Journée des Collectionneurs Malville samedi 14 mars 2026.
Journée des Collectionneurs
1 Rue de la Brise Malville Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 09:30:00
fin : 2026-03-15 18:00:00
Date(s) :
2026-03-14 2026-03-15
Une quarantaine de collections seront exposées lors de la 37ème édition de la Journée des Collectionneurs.
Parmi les nouvelles présentations, vous pourrez découvrir les mécanos de 1930 à nos jours, le cidre breton, les bouchons articulés et figurines Anri ainsi que les transports Drouin, la porcelaine henriot Quimper, etc.
Entrée gratuite, tout public. .
1 Rue de la Brise Malville 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 78 45 81 03
