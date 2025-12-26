Journée des diversités à Frontenay-Rohan-Rohan, Frontenay-Rohan-Rohan
Journée des diversités à Frontenay-Rohan-Rohan, Frontenay-Rohan-Rohan samedi 10 janvier 2026.
Journée des diversités à Frontenay-Rohan-Rohan
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
2026-01-10
Animations à partir de 14h à la salle de la Chabotte.
Plusieurs associations présentes l’après-midi tiendront des stands Assolma, Asaf, Unafam, Emaus, la ligue de l’enseignement, Audacia, Impulsion femmes, la Cimade…
Jusqu’à 18h, divers ateliers seront proposés
– atelier d’écriture par ASAF,
– atelier cuisines du monde par Audacia,
– atelier Jouons la carte de la fraternité par la Ligue de l’enseignement.
Projection à 14h d’un court métrage Trois sourires suivi d’un café débat.
À 17h, jeu sur les préjugés suivi d’une table ronde
L’exposition Égalité, parlons-en prêtée par la Ligue de l’enseignement, se trouvera à la Tour du Prince pour la semaine en accès libre.
Clôture de cette première journée avec la dégustation des douceurs préparées dans l’après midi. .
39 Rue André Giannesini Frontenay-Rohan-Rohan 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
