Journée des doctorants de l’IRSD, Pavillon Baudot, Toulouse
Journée des doctorants de l’IRSD, Pavillon Baudot, Toulouse vendredi 20 mars 2026.
Journée des doctorants de l’IRSD Vendredi 20 mars, 09h00 Pavillon Baudot Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-20T09:00:00+01:00 – 2026-03-20T15:30:00+01:00
Fin : 2026-03-20T09:00:00+01:00 – 2026-03-20T15:30:00+01:00
Journée des doctorants de l’IRSD
Sur inscription
Pavillon Baudot Purpan Toulouse 31300 Toulouse Ouest Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZIhZOeDkqZNIaNbVzdLO1E6UC9ySPQPM0x_JtAaXxKo/edit?usp=sharing »}]
PhD Day