Journée des Dons Cachés Espace du Vaizot Nancray
Journée des Dons Cachés Espace du Vaizot Nancray dimanche 29 mars 2026.
Journée des Dons Cachés
Espace du Vaizot 7 D rue de Vaire Nancray Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Tous les deux ans, le Comité des Fêtes de Nancray organise la journée des Dons Cachés.
Durant cette journée, des amateurs et des artisans vous présentent leurs créations. .
Espace du Vaizot 7 D rue de Vaire Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 29 26 06 annesophie.cfnancray25@gmail.com
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English : Journée des Dons Cachés
L’événement Journée des Dons Cachés Nancray a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON