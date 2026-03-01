Journée des Dons Cachés Espace du Vaizot Nancray

Journée des Dons Cachés

Espace du Vaizot 7 D rue de Vaire Nancray Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Tous les deux ans, le Comité des Fêtes de Nancray organise la journée des Dons Cachés.

Durant cette journée, des amateurs et des artisans vous présentent leurs créations. .

Espace du Vaizot 7 D rue de Vaire Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 29 26 06 annesophie.cfnancray25@gmail.com

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English : Journée des Dons Cachés

L’événement Journée des Dons Cachés Nancray a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON