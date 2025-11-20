Journée des droits de l’enfant Centre socioculturel Orthez
Journée des droits de l’enfant
Centre socioculturel 2 rue Pierre Lasserre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Théâtre Pièce Stop de la troupette du Centre socioculturel.
Information avec le défenseur des droits et une médiatrice familiale.
Comprendre les mécanismes du harcèlement.
Connaître des outils pour agir. .
Centre socioculturel 2 rue Pierre Lasserre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 35 78
