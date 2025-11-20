Journée des droits de l’enfant Centre socioculturel Orthez

Journée des droits de l’enfant

Centre socioculturel 2 rue Pierre Lasserre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Théâtre Pièce Stop de la troupette du Centre socioculturel.

Information avec le défenseur des droits et une médiatrice familiale.

Comprendre les mécanismes du harcèlement.

Connaître des outils pour agir. .

Centre socioculturel 2 rue Pierre Lasserre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 35 78

English : Journée des droits de l’enfant

German : Journée des droits de l’enfant

Italiano :

Espanol : Journée des droits de l’enfant

L’événement Journée des droits de l’enfant Orthez a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Coeur de Béarn