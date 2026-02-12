Journée des droits des femmes Encagnane Aix-en-Provence

Journée des droits des femmes

Samedi 7 mars 2026 de 14h30 à 0h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Parce que l’égalité se construit chaque jour, profitons de la journée du 7 mars pour faire entendre les voix, affirmer les droits et célébrer les combats à travers l’art et la culture. (Conférence, lectures, musique, théâtre.)

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71

Because equality is built every day, let’s take advantage of March 7 to make our voices heard, assert our rights and celebrate our struggles through art and culture. (Conferences, readings, music, theater.)

