Journée des droits des femmes Totems Pacé
Journée des droits des femmes Totems Pacé mercredi 11 mars 2026.
Journée des droits des femmes Totems Pacé Mercredi 11 mars, 10h00, 14h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Des films à regarder et des jeux à découvrir !
Dans le cadre du la Journée des droits des femmes, Totems vous propose une sélection de films à regarder au Plateau ainsi que des jeux à découvrir à la ludothèque !
Mercredi 11 mars
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-11T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-11T18:30:00.000+01:00
1
http://www.totems.bzh/
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10