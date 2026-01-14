Journée des droits des femmes Totems Pacé Mercredi 11 mars, 10h00, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Des films à regarder et des jeux à découvrir !

Dans le cadre du la Journée des droits des femmes, Totems vous propose une sélection de films à regarder au Plateau ainsi que des jeux à découvrir à la ludothèque !

Mercredi 11 mars

Début : 2026-03-11T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-11T18:30:00.000+01:00

http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10



