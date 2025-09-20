Journée des Enfants à Margaux Margaux-Cantenac

Margaux-Cantenac

Journée des enfants Bouge ton cœur 20/09/2025

L’association bouge ton cœur organise une journée pour les enfants le samedi 20 septembre 2025 de 14h30 à 17h30 à l’espace Bernard Ginestet.

Jeux gratuits pour les enfants

Pêche aux canards, pêche à la ligne, course à l’œuf, course en sac, course à la brouette, tire à la corde, lance anneaux, chamboule tout, coloriage…

Sous la responsabilité des parents

Goûters et cadeaux offerts par « Bouge ton cœur » .

Espace Bernard Ginestet Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 11 93 38

