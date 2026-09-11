Journée des enfants : animations, projection « Les Minions 3 » + goûter Espace culturel Agon-Coutainville
mercredi 28 octobre 2026 · Espace culturel · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Journée des enfants : animations, projection « Les Minions 3 » + goûter
Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 16:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Journée des enfants : animations, projection « Les Minions 3 » + goûter à l’espace culturel d’Agon-Coutainville.
Réservation obligatoire. .
Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Journée des enfants : animations, projection « Les Minions 3 » + goûter
L’événement Journée des enfants : animations, projection « Les Minions 3 » + goûter Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-09-11 par Coutances Tourisme
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