Journée des Enfants – Rue Georges Clemenceau Luçon 14 juin 2025 10:00

Vendée

Journée des Enfants Rue Georges Clemenceau Place du petit Booth Luçon Vendée

Début : 2025-06-14 10:00:00

fin : 2025-06-14 18:00:00

2025-06-14

Journée festive pour régaler vos enfants et lancer la chasse aux trésoors de l’été !

Châteaux gonflables, friandises, jeux en bois, surf mécanique et bien d’autres activités gratuites pour passer un super moment en famille ou entre amis.

Ne manquez pas cette occasion de vous amuser « rue Clemenceau et Place des Acacias » à Luçon. .

Rue Georges Clemenceau Place du petit Booth

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 64 87 24 98 acaplucon10@gmail.com

English :

A festive day to treat your children and launch the summer treasure hunt!

German :

Festlicher Tag, um Ihre Kinder zu verwöhnen und die Schatzsuche des Sommers zu starten!

Italiano :

Una giornata di festa per regalare ai vostri bambini e dare il via alla caccia al tesoro estiva!

Espanol :

Una jornada festiva para agasajar a sus hijos y dar el pistoletazo de salida a la búsqueda del tesoro del verano

L’événement Journée des Enfants Luçon a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud