Journée des enfants Moulin de la Garenne Pannecé
Journée des enfants Moulin de la Garenne Pannecé dimanche 29 mars 2026.
Journée des enfants Moulin de la Garenne
La Bourdinière Pannecé Loire-Atlantique
Tarif : – – EUR
Date : 2026-03-29
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Rendez-vous au moulin de la Garenne pour profiter d’une journées spéciale pour les enfants le samedi 6 avril !
Au programme
Chasse aux œufs, courses en sac, jeux, manège écologique, venir déguisé, maquillage
Bar, vente de galettes et crêpes .
La Bourdinière Pannecé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
Join us at the Moulin de la Garenne for a special children’s day on Saturday, April 6!
