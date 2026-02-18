Journée des enfants Moulin de la Garenne

La Bourdinière Pannecé Loire-Atlantique

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Rendez-vous au moulin de la Garenne pour profiter d’une journées spéciale pour les enfants le samedi 6 avril !

Au programme

Chasse aux œufs, courses en sac, jeux, manège écologique, venir déguisé, maquillage

Bar, vente de galettes et crêpes .

La Bourdinière Pannecé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at the Moulin de la Garenne for a special children’s day on Saturday, April 6!

L’événement Journée des enfants Moulin de la Garenne Pannecé a été mis à jour le 2026-02-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis