JOURNÉE DES ENFANTS Murviel-lès-Montpellier

JOURNÉE DES ENFANTS

Rue des Lavoirs Murviel-lès-Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Art Mixte organise son annuelle Journée des enfants en partenariat avec l’APEM !

Cette journée spéciale enfants commence par un carnaval pour faire danser petit.e.s et grand.e.s.

Au cours de l’après-midi de multiples ateliers créatifs, ludiques et artistiques proposés par nos bénévoles au jardin de la mairie. Pour finir, la cie Pieds nus dans les Orties va jouer son dernier spectacle.

Art Mixte organise son annuelle Journée des enfants en partenariat avec l’APEM !

Cette journée spéciale enfants commence par un carnaval pour faire danser petit.e.s et grand.e.s.

Au cours de l’après-midi de multiples ateliers créatifs, ludiques et artistiques proposés par nos bénévoles au jardin de la mairie. Pour finir, la cie Pieds nus dans les Orties va jouer son dernier spectacle Ça déménage à la salle Lamouroux !

Présentation du spectacle

Chris et Kris de l’entreprise Chris et Kris déménagement ont pour mission simple de charger un camion de carton dans le cadre d’un déménagement… Pourtant, tout ne se passe pas comme prévu, et très vite elles sont dépassées par leurs désorganisation et leurs maladresses.

Emportées par leur énergie, elles font et défont des décors avec les cartons dans lesquels elles jouent. À travers ces décors, elles vont rentrer dans plusieurs univers tous aussi extravagants les uns que les autres.

Tout public à partir de 4 ans.

Programme

À partir de 10h30 Carnaval

À partir de 14h Ateliers créatifs, ludiques et artistiques

Accès libre

Dès 16h30 Ça déménage de la Cie Pieds Nus dans les Orties

sur réservation sur billetterie

Jardin de la mairie et salle Lamouroux, Murviel-lès-Montpellier | parking et

accès PMR

Billetterie spectacle en ligne et sur place

Tarif 8€

6€*

*Adhérent.e.s Art Mixte et -18 ans .

Rue des Lavoirs Murviel-lès-Montpellier 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 47 73 48 asso@artmixte.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Art Mixte organizes its annual Children?s Day in partnership with APEM!

This special children?s day begins with a carnival to get young and old up and dancing.

In the afternoon, our volunteers offer a host of creative, playful and artistic workshops in the town hall garden. Finally, the Pieds nus dans les Orties company will perform its latest show.

L’événement JOURNÉE DES ENFANTS Murviel-lès-Montpellier a été mis à jour le 2026-03-09 par 34 OT MONTPELLIER