Journée des Enfants Spéciale Pâques Parking du Restaurant La Marmaille Monflanquin

Journée des Enfants Spéciale Pâques

Parking du Restaurant La Marmaille Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert) Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Chasse aux œufs, pêche aux canards, pétanque, chamboule tout, mémo géant, atelier créatif , coloriages, lecture, jeux géants .

Organisée par l’association FREM (Faire Rêver les Enfants Malades).

Goûter et boissons offerts par le restaurant la Marmaille.

Parking du Restaurant La Marmaille Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert) Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 11 72 02

English : Journée des Enfants Spéciale Pâques

Egg hunt, duck fishing, pétanque, chamboule tout, giant memo, creative workshop, coloring, reading, giant games.

Organized by the association FREM (Faire Rêver les Enfants Malades).

Snacks and drinks provided by La Marmaille restaurant.

