Journée des enfants trappeurs Arette

Journée des enfants trappeurs

Espace nordique Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

2026-03-29

Evénement consacré aux enfants de 6 à 12 ans pour la découverte des activités nordiques. À l’espace nordique de La Pierre Saint-Martin, les enfants s’initient à la raquette à neige, balade en traîneau à chiens, construction d’igloo, ou encore jeu d’orientation.

Présence obligatoire d’adulte(s) accompagnant(s). Prévoir pique-nique. .

Espace nordique Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 09

