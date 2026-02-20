Journée des enfants trappeurs Arette
Journée des enfants trappeurs
Espace nordique Arette Pyrénées-Atlantiques
2026-03-29
Evénement consacré aux enfants de 6 à 12 ans pour la découverte des activités nordiques. À l’espace nordique de La Pierre Saint-Martin, les enfants s’initient à la raquette à neige, balade en traîneau à chiens, construction d’igloo, ou encore jeu d’orientation.
Présence obligatoire d’adulte(s) accompagnant(s). Prévoir pique-nique. .
Espace nordique Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 09
