Journée des familles Châteauneuf-de-Galaure

Journée des familles

Gymnase Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 17:30:00

2025-11-22

Une journée conviviale dédiée aux familles, avec des ateliers, jeux, échanges, spectacle et animations pour petits et grands. Entrée libre et gratuite au gymnase de Châteauneuf-de-Galaure.

Gymnase Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 03 78 22 afrdes4collines@hotmail.fr

English :

A friendly day dedicated to families, with workshops, games, exchanges, shows and entertainment for young and old. Free admission to the Châteauneuf-de-Galaure gymnasium.

German :

Ein geselliger Tag, der den Familien gewidmet ist, mit Workshops, Spielen, Austausch, Aufführungen und Animationen für Groß und Klein. Freier Eintritt in der Sporthalle von Châteauneuf-de-Galaure.

Italiano :

Una giornata conviviale dedicata alle famiglie, con laboratori, giochi, discussioni, spettacoli e intrattenimento per grandi e piccini. Ingresso gratuito alla palestra di Châteauneuf-de-Galaure.

Espanol :

Una jornada amistosa dedicada a las familias, con talleres, juegos, debates, espectáculos y animaciones para grandes y pequeños. Entrada gratuita al gimnasio de Châteauneuf-de-Galaure.

