Saint-Goin

Journée des familles en haut Béarn

Espace Saliga Saint-Goin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:30:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Parce que la parentalité se vit et évolue au fil du temps, la Communauté de Communes du Haut-Béarn et bien d’autres associations proposent cette année 2026 des rendez-vous dédiés aux familles du territoire Les Journées des familles, placées sous le thème Parents au fil des saisons .L’objectif offrir aux parents et à leurs enfants des moments de partage, de découverte et d’échanges autour de la vie de famille., Au programme 09h30 Accueil. 10h00 Ouverture, rituel collectif.10h30 Espace ressources, sophrologie pour les parents Temps d’animation pour les enfants.11h30 Temps libre autour de jeux.12h00 Pique-nique tiré du sac, vente d’encas 13h30 Conférence gesticulée. 14h00 Ateliers créatifs, cuisine… 16h00 Danse enfants et parents. 17h00 Clôture .

Espace Saliga Saint-Goin 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine madeinbearn@ecomail-asso.com

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English : Journée des familles en haut Béarn

L’événement Journée des familles en haut Béarn Saint-Goin a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn