Journée des familles et fête du défie Des baladins et musiciens à Herrère – Salle des fêtes Herrère, 24 mai 2025 16:00, Herrère.

Pyrénées-Atlantiques

Journée des familles et fête du défie Des baladins et musiciens à Herrère Salle des fêtes Rue de la Salle des Fêtes Herrère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 16:00:00

fin : 2025-05-24 22:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Les associations ogeuloises Les Broutches et Les Sources s’associent pour cet évènement. Rdv pour célébrer joyeusement ces 10 jours avec la Fête du Défi des 10 jours sans écrans.

16h-18h ateliers partagés parent-enfant et espace petite enfance. Foire aux soins artistique et joyeux avec Maïda La Biblio-Choco-Take-Care béarno-réunionnaise et Lisa la Docteure Vitale marseillaise. A chaque arrêt, cachet officiel Broutchien sur votre carnet de santé jusqu’à la pharmacie finale. Entre-sort pour public patient. Goûter et buvette. 18h-20h Fête du défi pour apprivoiser les écrans, apéro musical, restauration, espace ludothèque. 20h concert animé par le groupe La Peau de l’Ours musique Klezmer, Balkan et Punk. .

Salle des fêtes Rue de la Salle des Fêtes

Herrère 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 86 13 32 contact@lessources.org

