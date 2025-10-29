Journée des familles Centre socio culturel Lorda Lourdes

Journée des familles Centre socio culturel Lorda Lourdes mercredi 29 octobre 2025.

Journée des familles

Centre socio culturel Lorda 22 Avenue du Maréchal Joffre Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-29 09:00:00

fin : 2025-10-29 22:00:00

2025-10-29

> Au Centre Socio-Culturel Lorda de 9 h à 12 h

Ateliers gratuits à partager en famille, au programme

Kamishibaï tous âges 4 ateliers de 30 min 10 h 10 h 30 11 h et 11 h 30.

Tapis comptés de 1 an à 6 ans 3 ateliers de 30 min 10 h 10 h 45 et 11 h 30.

Flocon le petit ourson éveil corporel de 1 an à 4 ans 2 ateliers de 45 min 9 h et 10 h 30.

Comptines du monde tous âges 4 ateliers de 30 min 10 h 10 h 30 11 h et 11 h 30.

Jeux du monde tous âges Tout au long de la matinée.

Boîte à comptines les petites marionnettes de 0 à 3 ans 3 ateliers de 20 min 9 h 10 h et 11 h.

Fabrication d’appeaux en bois à partir de 3 ans 6 ateliers de 30 min 9 h 9 h 30 10 h 10 h 30 11 h et 11 h 30.

Maquillage Tout au long de la matinée.

> Au Palais des Congrès

Les oiseaux ont des choses à vous chanter à 11 h et 15 h.

Rencontre musicale avec Lorenzo Naccarato Gratuit.

Spectacle Murmurations à 20 h 30 de Lorenzo Naccarato Payant.

> Au Château Fort Musée Pyrénéen

Animations Halloween de 14 h à 17 h Payant.

Informations et inscriptions Tél. 06 73 21 63 72 ou matthieu.delestan@ville-lourdes.fr

matthieu.delestan@ville-lourdes.fr

English :

> At the Centre Socio-Culturel Lorda ? 9 a.m. to 12 p.m

Free workshops for the whole family:

Kamishibaï: all ages ? 4 workshops of 30 min: 10 h 10 h 30 11 h and 11 h 30.

Tapis comptés: ages 1 to 6 ? 3 30-minute workshops: 10 am 10.45 am and 11.30 am.

Flocon le petit ourson body awareness from 1 to 4 years ? 2 workshops of 45 min 9 h and 10 h 30.

Rhymes from around the world: all ages ? 4 workshops of 30 min: 10 a.m. 10.30 a.m. 11 a.m. and 11.30 a.m.

Games of the world: all ages ? All morning long.

Boîte à comptines les petites marionnettes 0 to 3 years ? 3 workshops of 20 min 9 h 10 h et 11 h.

Wooden bird calls: from 3 years ? 6 workshops of 30 min: 9 am 9.30 am 10 am 10.30 am 11 am and 11.30 am.

Make-up: All morning long.

> At the Palais des Congrès

Les oiseaux ont des choses à vous chanter 11 am and 3 pm.

Musical encounter with Lorenzo Naccarato ? Free admission.

Murmurations show: at 8:30 pm by Lorenzo Naccarato ? Free.

> At the Château Fort ? Pyrenean Museum

Halloween activities: 2 pm to 5 pm ? Free admission.

Information and registration: Tel: 06 73 21 63 72 or matthieu.delestan@ville-lourdes.fr

German :

> Im Soziokulturellen Zentrum Lorda? von 9.00 bis 12.00 Uhr

Kostenlose Workshops zum Teilen mit der Familie, auf dem Programm

Kamishibaï: alle Altersgruppen ? 4 Workshops à 30 min: 10 Uhr 10:30 Uhr 11 Uhr und 11:30 Uhr.

Gezählte Teppiche: von 1 bis 6 Jahren ? 3 Workshops à 30 min: 10 Uhr 10.45 Uhr und 11.30 Uhr.

Flocon le petit ourson: éveil corporel: de 1 ans à 4 ans ? 2 ateliers à 45 min: 9 h et 10 h 30.

Kinderlieder aus aller Welt: alle Altersgruppen ? 4 Workshops à 30 Minuten: 10 Uhr 10.30 Uhr 11 Uhr und 11.30 Uhr.

Spiele aus aller Welt: alle Altersgruppen ? Den ganzen Vormittag über.

Kinderreimkiste: Die kleinen Marionetten: 0 bis 3 Jahre ? 3 Workshops à 20 Min.: 9 Uhr 10 Uhr und 11 Uhr.

Herstellung von Vogelstimmen aus Holz: ab 3 Jahren ? 6 Workshops à 30 Min.: 9 Uhr 9:30 Uhr 10 Uhr 10:30 Uhr 11 Uhr und 11:30 Uhr.

Schminken: Den ganzen Vormittag über.

> Im Palais des Congrès

Die Vögel haben Ihnen etwas zu singen: 11:00 und 15:00 Uhr.

Musikalische Begegnung mit Lorenzo Naccarato? Kostenlos.

Schauspiel Murmurations: um 20.30 Uhr von Lorenzo Naccarato? Kostenpflichtig.

> Im Château Fort ? Pyrenäen-Museum

Halloween-Animationen: von 14:00 bis 17:00 Uhr ? Kostenpflichtig.

Informationen und Anmeldungen: Tel.: 06 73 21 63 72 oder matthieu.delestan@ville-lourdes.fr

Italiano :

> Presso il Centro socio-culturale Lorda, dalle 9.00 alle 12.00

Laboratori gratuiti per tutta la famiglia:

Kamishibaï: tutte le età ? 4 laboratori di 30 minuti: 10.00 10.30 11.00 e 11.30.

Tapis comptés: da 1 a 6 anni ? 3 laboratori di 30 minuti: 10.00 10.45 e 11.30.

Flocon le petit ourson consapevolezza del corpo da 1 anno a 4 anni ? 2 laboratori di 45 minuti 9 h e 10 h 30.

Filastrocche dal mondo: tutte le età? 4 laboratori di 30 minuti: 10.00 10.30 11.00 e 11.30.

Giochi dal mondo: per tutte le età ? Per tutta la mattinata.

Scatola delle filastrocche: pupazzetti: 0-3 anni ? 3 laboratori di 20 minuti ciascuno: ore 9.00 10.00 e 11.00.

Richiami per uccelli in legno: dai 3 anni ? 6 laboratori di 30 minuti: 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 e 11.30.

Trucco: per tutta la mattina.

> Al Palazzo dei Congressi

Gli uccelli hanno cose da cantarti: alle 11.00 e alle 15.00.

Incontro musicale con Lorenzo Naccarato? Ingresso libero.

Spettacolo di murmure: alle 20.30 con Lorenzo Naccarato? Biglietto a pagamento.

> Al Château Fort? Museo dei Pirenei

Attività di Halloween: dalle 14.00 alle 17.00? Ingresso a pagamento.

Informazioni e prenotazioni: Tel: 06 73 21 63 72 o matthieu.delestan@ville-lourdes.fr

Espanol :

> En el Centro Sociocultural Lorda, de 9.00 a 12.00 horas

Talleres gratuitos para toda la familia:

Kamishibaï: todas las edades ? 4 talleres de 30 min: 10 h 10.30 h 11 h y 11.30 h.

Tapis comptés: de 1 a 6 años ? 3 talleres de 30 min: 10 h 10.45 h y 11.30 h.

Flocon le petit ourson conciencia del cuerpo de 1 año a 4 años ? 2 talleres de 45 min 9 h et 10 h 30.

Rimas infantiles del mundo: todas las edades ? 4 talleres de 30 minutos: 10 h 10 h 30 11 h y 11 h 30.

Juegos del mundo: todas las edades ? Durante toda la mañana.

Caja de canciones infantiles: pequeñas marionetas: 0-3 años ? 3 talleres de 20 minutos cada uno: 9 h 10 h y 11 h.

Llamadas de pájaros de madera: a partir de 3 años ? 6 talleres de 30 min: 9 h 9.30 h 10 h 10.30 h 11 h y 11.30 h.

Maquillaje: durante toda la mañana.

> En el Palacio de Congresos

Los pájaros tienen cosas que cantarte: a las 11 h y a las 15 h.

Encuentro musical con Lorenzo Naccarato ? Entrada gratuita.

Espectáculo Murmuraciones: a las 20.30 h por Lorenzo Naccarato ? Entrada de pago.

> En el Fuerte del Castillo ? Museo de los Pirineos

Actividades de Halloween: de 14:00 a 17:00 h ? Entrada gratuita.

Información y reservas: Tel: 06 73 21 63 72 o matthieu.delestan@ville-lourdes.fr

