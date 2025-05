Journée des familles – Menditte, 17 mai 2025 10:00, Menditte.

Le Collectif souletin vous invite à Menditte.

Vous pourrez participer à divers ateliers manuels et jeux. Au programme

– animations pour petits et grands avec la Ludothèque Tip Tap,

– histoire musicale avec Violon en Escale,

– ateliers créatifs,

– collation partagée,

– moments d’échange et de rencontre entre générations.

Une belle matinée pour se retrouver et s’amuser. Ouvert à tous. .

Stade Etchecopaïa

Menditte 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 89 17 47

