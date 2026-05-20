Journée des Familles La Cure autour de l’Eglise Ozenay
Journée des Familles La Cure autour de l’Eglise Ozenay dimanche 7 juin 2026.
Ozenay
Journée des Familles
La Cure autour de l’Eglise 1098 rte de Brancion Ozenay Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Bonjour,
Le FOYER RURAL d’OZENAY organise
Restauration sur place Participation libre aux activités
PROGRAMME
ACTIVITÉS SPORTIVES ET JEUX DÉFOULEZ-VOUS et TESTEZ VOTRE ADRESSE
• Château gonflable Ironan
• Pêche à la Truite
• Déguisement de sumo
• Jeux géants
• Chamboule-tout
• Jeu de la Grenouille (lancer de palets)
• Animabriques (légos)
ACTIVITÉS ARTISTIQUES EXPRIMEZ VOTRE CRÉATIVITÉ
• maquillage
• Création de pastels
• Photobox
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET SENSORIELLE INSTRUISEZ-VOUS
• Espace sensoriel tous âges
• Autour de l’alimentation
VENEZ FÊTER L’ANNIVERSAIRE DU FOYER !Ce sont les 30 ans du Foyer
Une exposition retrace les 3 décennies d’activités, de voyage, de souvenirs, d’émotions… .
La Cure autour de l’Eglise 1098 rte de Brancion Ozenay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté fr-ozenay@orange.fr
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English : Journée des Familles
L’événement Journée des Familles Ozenay a été mis à jour le 2026-05-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)