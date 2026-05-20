Journée des Familles La Cure autour de l’Eglise Ozenay

Ozenay

Journée des Familles

La Cure autour de l’Eglise 1098 rte de Brancion Ozenay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Bonjour,

Le FOYER RURAL d’OZENAY organise

Restauration sur place Participation libre aux activités

PROGRAMME

ACTIVITÉS SPORTIVES ET JEUX DÉFOULEZ-VOUS et TESTEZ VOTRE ADRESSE

• Château gonflable Ironan

• Pêche à la Truite

• Déguisement de sumo

• Jeux géants

• Chamboule-tout

• Jeu de la Grenouille (lancer de palets)

• Animabriques (légos)

ACTIVITÉS ARTISTIQUES EXPRIMEZ VOTRE CRÉATIVITÉ

• maquillage

• Création de pastels

• Photobox

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET SENSORIELLE INSTRUISEZ-VOUS

• Espace sensoriel tous âges

• Autour de l’alimentation

VENEZ FÊTER L’ANNIVERSAIRE DU FOYER !Ce sont les 30 ans du Foyer

Une exposition retrace les 3 décennies d’activités, de voyage, de souvenirs, d’émotions… .

La Cure autour de l’Eglise 1098 rte de Brancion Ozenay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté fr-ozenay@orange.fr

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English : Journée des Familles

L’événement Journée des Familles Ozenay a été mis à jour le 2026-05-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)