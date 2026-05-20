Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée des Familles La Cure autour de l’Eglise Ozenay

Journée des Familles La Cure autour de l’Eglise Ozenay dimanche 7 juin 2026.

Lieu : La Cure autour de l'Eglise

Adresse : 1098 rte de Brancion

Ville : 71700 Ozenay

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Ozenay

Journée des Familles

La Cure autour de l’Eglise 1098 rte de Brancion Ozenay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Bonjour,

Le FOYER RURAL d’OZENAY organise
Restauration sur place Participation libre aux activités

PROGRAMME
ACTIVITÉS SPORTIVES ET JEUX DÉFOULEZ-VOUS et TESTEZ VOTRE ADRESSE
• Château gonflable Ironan
• Pêche à la Truite
• Déguisement de sumo
• Jeux géants
• Chamboule-tout
• Jeu de la Grenouille (lancer de palets)
• Animabriques (légos)

ACTIVITÉS ARTISTIQUES EXPRIMEZ VOTRE CRÉATIVITÉ
• maquillage
• Création de pastels
• Photobox

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET SENSORIELLE INSTRUISEZ-VOUS
• Espace sensoriel tous âges
• Autour de l’alimentation

VENEZ FÊTER L’ANNIVERSAIRE DU FOYER !Ce sont les 30 ans du Foyer

Une exposition retrace les 3 décennies d’activités, de voyage, de souvenirs, d’émotions…   .

La Cure autour de l’Eglise 1098 rte de Brancion Ozenay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   fr-ozenay@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée des Familles

L’événement Journée des Familles Ozenay a été mis à jour le 2026-05-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

À voir aussi à Ozenay (Saône-et-Loire)