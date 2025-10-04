Journée des familles Rue de Mounsempès Saint-Vincent-de-Tyrosse
Journée des familles Rue de Mounsempès Saint-Vincent-de-Tyrosse samedi 4 octobre 2025.
Journée des familles
Rue de Mounsempès Ecole de la Souque Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Une journée de partage autour de la famille jeux en famille, ateliers parents & enfants, infos familles… Venez rencontrer les acteurs locaux de la petite enfance sur Saint-Vincent de Tyrosse !
L’évènement tyrossais, organisé par le PEEJ et est co-financé par la CAF des Landes dans le cadre du « Mois des Familles », offre aux familles des moments de plaisir et de partage et met à leur disposition une large palette d’informations qui les concernent, le tout dans un cadre ludique et convivial. Au programme de cette journée jeux en famille, ateliers parents & enfants, infos familles… .
Rue de Mounsempès Ecole de la Souque Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 77 40 secretariat.peej@tyrosseville.com
English : Journée des familles
A day of sharing around the family: family games, parent & child workshops, family information… Come and meet Saint-Vincent de Tyrosse’s local childcare professionals!
German : Journée des familles
Ein Tag des Austauschs rund um die Familie: Spiele für die ganze Familie, Workshops für Eltern und Kinder, Familieninfos… Treffen Sie die lokalen Akteure der Kleinkindbetreuung in Saint-Vincent de Tyrosse!
Italiano :
Una giornata di divertimento per le famiglie: giochi per le famiglie, laboratori per genitori e figli, informazioni per le famiglie… Venite a conoscere i professionisti dell’infanzia di Saint-Vincent de Tyrosse!
Espanol : Journée des familles
Un día de diversión en familia: juegos familiares, talleres para padres e hijos, información familiar… Venga a conocer a los profesionales de la puericultura de Saint-Vincent de Tyrosse
