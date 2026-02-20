Journée des femmes Defoul zone Buros
Journée des femmes Defoul zone Buros samedi 7 mars 2026.
Journée des femmes
Defoul zone 18 rue du Pont Long Buros Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Pour célébrer la Journée Internationale des Femmes, soirée musicale avec Chafao et barbecue arménien. Sur réservation avant le 1er mars 2026. .
Defoul zone 18 rue du Pont Long Buros 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 83 64 53
