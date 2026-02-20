Journée des femmes Defoul zone Buros

Journée des femmes

Defoul zone 18 rue du Pont Long Buros Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Pour célébrer la Journée Internationale des Femmes, soirée musicale avec Chafao et barbecue arménien. Sur réservation avant le 1er mars 2026. .

