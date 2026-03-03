Journée des femmes

Place François Mitterand Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

10h à 12h, sur le marché Réponses aux questions posées par un collectif d’associations locales à de jeunes filles et jeunes femmes dans les rues de Mourenx Qu’est-ce que ça fait d’être une fille aujourd’hui ?

Quel est leur regard sur les droits des femmes ?

14h à 17h, médiathèque du Mix l’antenne Béarnaise de l’association d’insertion sociale France Horizon organisera

un atelier de tressage de cheveux.

Et pour terminer un karaoké pour célébrer toutes les femmes dans la joie, le partage et la musique ! .

Place François Mitterand Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 59 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée des femmes

L’événement Journée des femmes Mourenx a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Coeur de Béarn