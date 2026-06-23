Journée des forêts Ferme équestre Hippocamp’ Lempzours

Lempzours

Journée des forêts

Ferme équestre Hippocamp’ 585 Impasse des Frênes Lempzours Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 09:00:00

fin : 2026-07-03 20:30:00

Date(s) :

2026-07-03

9h-17h Ateliers spectacle équestre (sur inscription à partir de 12 ans)

A partir de 19h

– Lecture du Manifeste pour la Forêt de Jean-Claude Nouard suivi d’une discussion avec l’auteur et d’une séance de dédicace

– Restitution des ateliers de la journée avec des artistes de la Cie Akouma et Cheval Songeur

– Explosition Bestia Arno Loth, vernissage pétaradant en présence du photographe

– Buvette sur place

– Concert de Sharpy Gaze (24) .

Ferme équestre Hippocamp’ 585 Impasse des Frênes Lempzours 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine cie.chevalsongeur@gmail.com

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English : Journée des forêts

L’événement Journée des forêts Lempzours a été mis à jour le 2026-06-23 par Isle-Auvézère