Journée des fruits et saveurs d’autrefois 2025 La Thomassine, vergers et jardins conservatoires Manosque Alpes de haute Provence Manosque

Cette manifestation, conviviale et riche en découvertes gustatives, rassemble chaque année des pépiniéristes et des producteurs locaux de variétés anciennes de la Provence.

Dimanche 7 décembre 2025, le Parc du Luberon organise la Journée des fruits et saveurs d’autrefois à La Thomassine à Manosque (Alpes de Haute-Provence).

Pour toute la famille : visites guidées, balade accompagnée, ateliers manuels teinture végétale et nichoirs, conférence sur la pistache, projection de film, exposition

vente d’arbres et d’arbustes fruitiers notamment des pistachiers

Marché des produits du terroir et artisanaux

Nombreux exposants : arbres fruitiers, plants et semences de légumes et de fruits anciens, produits du terroir, engrais naturels, cosmétiques naturels, livres et documentation…

Échantillons de pistaches par variétés (syndicat France Pistache et Parc du Luberon)

Exposition « Le pistachier vrai »

Pressage et dégustation de jus de pomme (Parc du Luberon)

Fabrication de pistoles (Les Amis de Trescléoux)

Détermination de vos variétés de fruitiers sur échantillon ou photos (Croqueurs de pommes)

Démonstration de greffage (association Le Poirier)

Vélo à jus de fruits (GAEC L’Étoile du berger)

Atelier chants d’oiseaux (LPO Sud Luberon)

Sensibilisation à la préservation des abeilles (Am’api04

food-trucks ( tables à disposition)

Buvette et petite restauration (vin et jus de pomme chauds, café, thé, bière locale),

Ambiance musicale avec Mrs Philips

Reportages par Radio Zinzine

Jeux pour enfants en bois

Tombola : tickets en vente au stand du Parc du Luberon.

Une belle journée à partager en famille et entre amis !

Début : 2025-12-07T09:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-07T17:00:00.000+01:00

La Thomassine, vergers et jardins conservatoires Manosque Alpes de haute Provence 2298 chemin de la Thomassine Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence