Journée des gens qu’on aime Salle des Fêtes Villeneuve-de-Marsan
Journée des gens qu’on aime Salle des Fêtes Villeneuve-de-Marsan samedi 9 mai 2026.
Villeneuve-de-Marsan
Journée des gens qu’on aime
Salle des Fêtes 60 Avenue du Marsan Villeneuve-de-Marsan Landes
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09 16:00:00
Date(s) :
2026-05-09
La Salle des Fêtes s’anime pour la Journée des gens qu’on aime . Un rendez-vous tendre et créatif organisé par la FCPE, idéal pour les enfants qui souhaitent exprimer leur affection à travers l’artisanat. Les petits créateurs sont invités à fabriquer des objets uniques à offrir à leurs proches.
La Salle des Fêtes s’anime pour la Journée des gens qu’on aime . Un rendez-vous tendre et créatif organisé par la FCPE, idéal pour les enfants qui souhaitent exprimer leur affection à travers l’artisanat. Les petits créateurs sont invités à fabriquer des objets uniques à offrir à leurs proches. Un moment de partage et de fantaisie où chaque réalisation devient un précieux souvenir !
Un goûter est offert en fin de séance pour clôturer l’après-midi en douceur.
Possibilité de laisser vos enfants sous la surveillance bienveillante des parents bénévoles. .
Salle des Fêtes 60 Avenue du Marsan Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 81 47 93 fcpe.vdm@gmail.com
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English : Journée des gens qu’on aime
The Salle des Fêtes comes alive for the Journée des gens qu’on aime . A tender and creative event organized by the FCPE, ideal for children who want to express their affection through handicrafts. Little creators are invited to make unique objects to offer to their loved ones.
L’événement Journée des gens qu’on aime Villeneuve-de-Marsan a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Landes d’Armagnac
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