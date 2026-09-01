Informations pratiques

Saint-Rémy

Journée des habitants à la Forge

La Forge Saint-Rémy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Journée des habitants à la Forge

10h – 12h : Accueil au FabLab

Venez découvrir, créer, tester…

10h – 17h : Rencontres & témoignages

Dans le cadre de la Journée du Patrimoine, venez partager vos souvenirs, photos et histoires du territoire. .

La Forge Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 7 68 21 84 75 evr-laforge@saint-remy.fr

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English : Journée des habitants à la Forge

Residents’ Day at La Forge

L’événement Journée des habitants à la Forge Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Suisse Normande