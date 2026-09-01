Journée des habitants à la Forge Saint-Rémy
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Rémy
Informations pratiques
Saint-Rémy
Journée des habitants à la Forge
La Forge Saint-Rémy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Journée des habitants à la Forge
10h – 12h : Accueil au FabLab
Venez découvrir, créer, tester…
10h – 17h : Rencontres & témoignages
Dans le cadre de la Journée du Patrimoine, venez partager vos souvenirs, photos et histoires du territoire. .
La Forge Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 7 68 21 84 75 evr-laforge@saint-remy.fr
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English : Journée des habitants à la Forge
Residents’ Day at La Forge
L’événement Journée des habitants à la Forge Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Suisse Normande
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