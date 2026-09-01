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AGENDA · Saint-Rémy

Journée des habitants à la Forge Saint-Rémy

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Rémy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
La Forge
Ville
14570 Saint-Rémy
Département
Calvados
Tarif

Saint-Rémy

Journée des habitants à la Forge

La Forge Saint-Rémy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Journée des habitants à la Forge
10h – 12h : Accueil au FabLab
Venez découvrir, créer, tester…

10h – 17h : Rencontres & témoignages
Dans le cadre de la Journée du Patrimoine, venez partager vos souvenirs, photos et histoires du territoire.   .

La Forge Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 7 68 21 84 75  evr-laforge@saint-remy.fr

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English : Journée des habitants à la Forge

Residents’ Day at La Forge

L’événement Journée des habitants à la Forge Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Suisse Normande

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