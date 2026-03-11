Journée des Jardins du Château Pape Clément Château Pape Clément Pessac

Journée des Jardins du Château Pape Clément

Château Pape Clément 216 Avenue du Docteur Nancel Pénard Pessac Gironde

2026-03-13

2026-03-13

2026-03-13

Le Château Pape Clément vous ouvre ses portes à l’occasion de la troisième édition de la Journée des Jardins en présence de grands noms de la littérature.

Au programme séance de dédicaces, visite du chai et de ses jardins, dégustation de vins et de caviar.

De 10h à 18h

Visite guidée du Château Pape Clément Sur inscription en sélectionnant un créneau de réservation

Dégustation du Clémentin de Pape Clément blanc et de l’Âme de Pape Clément rouge

Visite libre des jardins

De 14h à 18h dégustation de caviar de Neuvic

De 15h à 17h, séance de dédicaces en présence de Alain Baraton, jardinier en chef du domaine national de Trianon et du Grand Parc de Versailles, est aussi chroniqueur sur France Inter et France 5. Franz-Olivier Giesbert, plume acérée, dédicacera son ouvrage Voyage dans la France d’avant (Gallimard), dernier volet de son ambitieuse Histoire intime de la Ve République. .

Château Pape Clément 216 Avenue du Docteur Nancel Pénard Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 26 38 38 contact@bernard-magrez.com

