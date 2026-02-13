Journée des jardins – Rendez-vous en Terres de Sciences !, Biosphéra, Cendras

Journée des jardins – Rendez-vous en Terres de Sciences ! Samedi 21 mars, 10h00 Biosphéra Gard

Gratuit

Visites de sites, ateliers ludiques autour des graines et des semences et échanges avec des spécialistes du domaine !

L’occasion d’en apprendre plus et de nous interroger sur la qualité des sols, la génétique des plantes ou encore l’adaptation au changement climatique.

Cette journée s’inscrit dans le cadre du projet RDV en Terres de Sciences (Graines d’Avenir) porté par l’association Kimiyo, avec Cosciences, l’IRD, l’INRAE et le CIRAD et le soutien de la Région Occitanie.

Biosphéra 18 rue Vincent Faita, 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie 04 66 07 39 25 http://biosphera-cevennes.fr

Pour célébrer l’arrivée du printemps, l’équipe de Biosphera et ses partenaires vous invitent à participer à de nombreuses activités en lien avec le jardin et ses graines ! environnement nature