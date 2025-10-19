Journée des jeux Salle Polyvalente Gilbert Le Maître. Saint-Vigor-d’Ymonville

Journée des jeux

Début : 2025-10-19 11:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

Le comité des fêtes organise la journée des jeux dimanche 19 octobre de 11h à 17h, à la salle polyvalente Gilbert Le Maître.

Vous pouvez apporter vos jeux. Possibilité de réserver une assiette anglaise pour le déjeuner au 02 35 20 84 41. .

Salle Polyvalente Gilbert Le Maître. 380 Route des Petits Vaux Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie comitedesfetes.svy@gmail.com

