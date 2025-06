Journée des jumelages et de l’amitié – Thann 29 juin 2025 11:00

Haut-Rhin

Journée des jumelages et de l’amitié Place Joffre Thann Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-06-29 11:00:00

fin : 2025-06-29 22:00:00

2025-06-29

Partage, musique et convivialité seront au rendez-vous lors de cette journée animations musicales, concerts, exposition dans une ambiance chaleureuse.

Partage, musique et convivialité tout au long de la journée ! Découvrez une exposition de voitures anciennes, profitez d’animations musicales variées, d’un apéro-concert aux couleurs de l’Europe, et laissez-vous emporter par les rythmes du Henry’s Big Band et les démonstrations de danse Country. En soirée, un concert exceptionnel vous attend à la Collégiale, avec KRY’S FLORIAN, accompagné de la chanteuse Morgane et du pianiste Stefano Marchitelli. .

Place Joffre

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 72 49 29 25 asso.thann.villesjumelles@gmail.com

English :

Sharing, music and conviviality will be the order of the day, with musical entertainment, concerts and exhibitions in a warm and friendly atmosphere.

German :

Austausch, Musik und Geselligkeit stehen an diesem Tag auf dem Programm: Musikalische Unterhaltung, Konzerte, Ausstellungen in einer herzlichen Atmosphäre.

Italiano :

Condivisione, musica e convivialità saranno all’ordine del giorno, con intrattenimento musicale, concerti e mostre in un’atmosfera calda e amichevole.

Espanol :

Compartir, música y convivencia estarán a la orden del día, con animaciones musicales, conciertos y exposiciones en un ambiente cálido y acogedor.

