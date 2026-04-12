Journée des Loisirs en Bretagne à la Gare de Gouarec gare de Gouarec Gouarec

Journée des Loisirs en Bretagne à la Gare de Gouarec

gare de Gouarec Rue de la Gare Gouarec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Cette journée des loisirs est parfaite pour découvrir le patrimoine breton à la gare de Gouarec ce passé est présent mais un peu oublié.

Une balade en train sur le tracé du célèbre Réseau Breton suivie d’une visite guidée des lieux. Partenaire des Côtes d’Armor destination, nous appliquons la règle d’or de cette offre: une place achetée = une place offerte.

La réservation est obligatoire.

Org. Chemin de fer de Bon Repos. .

gare de Gouarec Rue de la Gare Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 89 40 72 61

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English :

L’événement Journée des Loisirs en Bretagne à la Gare de Gouarec Gouarec a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Kreiz Breizh