Journée des loisirs Pleyben
Journée des loisirs Pleyben dimanche 29 mars 2026.
Journée des loisirs
Salle Arvest Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:30:00
fin : 2026-03-29 16:00:00
Date(s) :
2026-03-29
✨ Une journée pour découvrir tout ce qu’il y a à faire près de chez vous ! ✨
Le dimanche 29 mars, la destination Brest terres océanes, en partenariat avec l’office de tourisme Menez-Hom Atlantique, organise la Journée rencontre des acteurs du tourisme
Un événement ouvert à tous pour découvrir une multitude d’idées de sorties, d’activités et de visites à vivre près de chez vous
Plus de 60 professionnels du tourisme local prestataires d’activités, sites de visite, acteurs du patrimoine et des loisirs seront réunis pour présenter la richesse de l’offre du territoire
nature, ️ culture, loisirs, découvertes en famille ou entre amis.
Une belle occasion d’échanger, de poser vos questions et de faire le plein d’inspirations pour vos prochaines escapades ✨
Au programme
Rencontres et découvertes avec les acteurs du tourisme
Tombola grand public avec de nombreuses entrées à gagner pour des sites et activités de la destination
Une journée conviviale pour (re)découvrir votre territoire, s’inspirer et profiter pleinement de tout ce qu’il a à offrir… à deux pas de chez vous !
Dimanche 29 mars
️ Salle Arvest, 17 rue de l’église Pleyben
⏰ Horaires 10h30 16h00
Ouvert à tous ! .
Salle Arvest Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 81 27 37
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English : Journée des loisirs
L’événement Journée des loisirs Pleyben a été mis à jour le 2026-03-13 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE