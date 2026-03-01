Journée des loisirs

Salle Arvest Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:30:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

Date(s) :

2026-03-29

✨ Une journée pour découvrir tout ce qu’il y a à faire près de chez vous ! ✨

Le dimanche 29 mars, la destination Brest terres océanes, en partenariat avec l’office de tourisme Menez-Hom Atlantique, organise la Journée rencontre des acteurs du tourisme

Un événement ouvert à tous pour découvrir une multitude d’idées de sorties, d’activités et de visites à vivre près de chez vous

Plus de 60 professionnels du tourisme local prestataires d’activités, sites de visite, acteurs du patrimoine et des loisirs seront réunis pour présenter la richesse de l’offre du territoire

nature, ️ culture, loisirs, ‍ ‍ ‍ découvertes en famille ou entre amis.

Une belle occasion d’échanger, de poser vos questions et de faire le plein d’inspirations pour vos prochaines escapades ✨

Au programme

Rencontres et découvertes avec les acteurs du tourisme

Tombola grand public avec de nombreuses entrées à gagner pour des sites et activités de la destination

Une journée conviviale pour (re)découvrir votre territoire, s’inspirer et profiter pleinement de tout ce qu’il a à offrir… à deux pas de chez vous !

Dimanche 29 mars

️ Salle Arvest, 17 rue de l’église Pleyben

⏰ Horaires 10h30 16h00

Ouvert à tous ! .

Salle Arvest Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 81 27 37

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English : Journée des loisirs

L’événement Journée des loisirs Pleyben a été mis à jour le 2026-03-13 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE