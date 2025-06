Journée des « Mariolles » sous la halle, salle Yvonne Arène Cuille Campan 11 juillet 2025 19:00

33ᵉ Journées des Mariolles CAMPAN

11, 12 & 13 juillet 2025

Trois jours de musique, de danse et de gourmandises au cœur de la Bigorre :

Vendredi 11 Ouverture festive, apéro & cantèra avec la planche des Mariolles

Samedi 12 Stages au village + Bal’Trad orchestré par La Daronne, Duo Coron Lassouque & Duo Plume

Dimanche 13 Marché gourmand, intronisations, repas Mariolle & grand spectacle Îles Salomon & Bigorre

Bal seul 10 € | Stages + Bal dès 30 €

Repas + Bal ou Spectacle sur réservation (places limitées)

Buvette tout le week‑end

Programme détaillé & réservation via le QR code ou sur lespasourelledecampan.com.

On se retrouve place de la Halle pour partager un verre, quelques pas de danse et une belle dose de bonne humeur !

Réservation des repas via le lien https://pastourelles-de-campan.s2.yapla.com/fr/event-81772

Programme détaillé :

Rendez vous Place de La HALLE

Vendredi 11 Juillet

19h Ouverture des 33èmes Journées des Mariolles avec Spectacle déambulatoire du Rallye Découverte des Mounaques (amenez votre stylo)

20h30: Apéro dinatoire avec la planche des Mariolles

Soirée Cantèra avec Eras Pastorèlas Chòias, La Baronne et Les Pastourelles de Campan

Samedi 12 Juillet

9h Promenade Mariolle ( Sentiers faciles de découverte du patrimoine avec pause café )

10h-13h Stage d’improvisation en musique avec Li’ang Zhao du Duo Plume

15h-17h Stage de musique d’ensemble avec Martin du Duo Coron Lassouque

14h-15h Stage de sauts béarnais avec Killian de la Daròna

15h-17h Stage de danses de Bigorre avec Anaïs et Marie Alix de la Daròna

18h Spectacle déambulatoire du Rallye Découverte des Mounaques (amenez votre stylo)

A partir de 20h30 Soirée des Mariolles

Orchestrée par la Daròna , Duo Coron Lassouque et Duo Plume

avec ou non la fameuse Planche des Mariolles

Dimanche 13 Juillet

10h Marché gourmand et artisanal

10h15 Animation du marché , Place de la gare et Jardins de l’église avec les groupes présents

11h Messe dans l’église Saint Jean Baptiste

12h Intronisation dans la Confrérie des Mariolles

12h30 Apéritif des Mariolles

13h Repas « Mariolle »

16h Tirage de la Tombola

16h30 Spectacle avec les groupes présents

(les menus enfants, végétariens….) Marie 06 08 17 33 50

(les stages) Anaïs 06 79 89 40 70

(le marché): Dominique 06 01 17 10 34

(Autres renseignements…) Brigitte 06 89 31 91 57

Tarifs:

Livret/tombola du Rallye découverte des mounaques 3€

Promenade Mariolle avec café/tourte en milieu de parcours 5€

Rallye spectacle des Mounaques muni de son Livret /Tombola.(libre participation)

1 Stage et entrée au Bal 30€

2 Stages et entrée au Bal 50€

3 Stages et entrée au Bal 60€

Bal’Trad (seul) ou Spectacle (seul) 10€

Planche des Mariolles 10€

Uniquement sur réservation

Soirée Mariolles Repas de la Planche et Bal’Trad 20€

Journée Mariolles Repas des Mariolles et spectacle 25€ .

sous la halle, salle Yvonne Arène Cuille CAMPAN

Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 01 17 10 34 pastourelles_campan@hotmail.com

English :

33? Mariolles Days ? CAMPAN

july 11, 12 & 13, 2025

Three days of music, dance and delicacies in the heart of Bigorre:

Friday 11th ? Festive opening, aperitif & cantèra with the « planche des Mariolles »

Saturday 12th ? Workshops in the village + Bal?Trad orchestrated by La Daronne, Duo Coron Lassouque & Duo Plume

Sunday 13th ? Gourmet market, inductions, Mariolle meal & « Îles Salomon & Bigorre » show

Ball only 10 ? | Training + Ball from 30 ?

Meal + Ball or Show on reservation (limited places)

Refreshment bar all weekend

Detailed program & booking via QR code or on lespasourelledecampan.com.

Join us at Place de la Halle for a drink, a few dance steps and a good dose of good humor!

German :

33? Tage der Mariolles ? CAMPAN

11., 12. und 13. Juli 2025

Drei Tage voller Musik, Tanz und Leckereien im Herzen von Bigorre:

Freitag, 11 ? Festliche Eröffnung, Aperitif & Cantèra mit dem « Brett der Mariolles »

Samstag, den 12 ? Workshops im Dorf + Trad-Ball mit La Daronne, Duo Coron Lassouque & Duo Plume

Sonntag, den 13 ? Gourmet-Markt, Inthronisationen, Mariolle-Essen & große Show « Salomon-Inseln & Bigorre »

Ball allein: 10 ? | Workshops + Ball ab 30 ?

Essen + Ball oder Show auf Reservierung (begrenzte Plätze)

Getränkeausschank während des gesamten Wochenendes

Detailliertes Programm & Reservierung über den QR-Code oder auf lespasourelledecampan.com.

Wir treffen uns auf dem Place de la Halle, um ein Getränk, ein paar Tanzschritte und eine große Portion gute Laune zu teilen!

Italiano :

33? Mariolles Giorni ? CAMPANA

11, 12 e 13 luglio 2025

Tre giorni di musica, danza e prelibatezze nel cuore della Bigorre:

Venerdì 11? Apertura festiva, aperitivo e cantèra con la « planche des Mariolles »

Sabato 12 ? Laboratori nel villaggio + danza tradizionale orchestrata da La Daronne, Duo Coron Lassouque e Duo Plume

Domenica 13 ? Mercato gastronomico, induzioni, pasto della Mariolle e spettacolo « Îles Salomon & Bigorre »

Solo ballo: 10 ? | Corsi di formazione + ballo da 30 ?

Pasto + Ballo o Spettacolo su prenotazione (posti limitati)

Bar per il ristoro durante tutto il weekend

Programma dettagliato e prenotazione tramite codice QR o su lespasourelledecampan.com.

Unitevi a noi in Place de la Halle per un drink, qualche passo di danza e una grande dose di buon umore!

Espanol :

33? Mariolles Días ? CAMPAN

11, 12 y 13 de julio de 2025

Tres días de música, baile y delicias en el corazón de Bigorre:

Viernes 11 ? Inauguración festiva, aperitivo y cantèra con la « planche des Mariolles »

Sábado 12 ? Talleres en el pueblo + Danza tradicional orquestada por La Daronne, Duo Coron Lassouque & Duo Plume

Domingo 13 Mercado gastronómico, inducciones, comida Mariolle & espectáculo « Îles Salomon & Bigorre

Sólo Baile: 10€ | Cursos de formación + Baile a partir de 30€

Comida + Baile o Espectáculo previa reserva (plazas limitadas)

Bar de refrescos todo el fin de semana

Programa detallado y reservas a través del código QR o en lespasourelledecampan.com.

Únase a nosotros en la Place de la Halle para tomar una copa, bailar unos pasos y disfrutar de una gran dosis de buen humor

