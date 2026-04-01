Journée des Masterants, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Limoges. Campus Vanteaux, Limoges

Journée des Masterants Mercredi 1 avril, 09h00 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Limoges. Campus Vanteaux Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T09:00:00+02:00 – 2026-04-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-01T09:00:00+02:00 – 2026-04-01T18:00:00+02:00

Les étudiants du master « Histoire : pouvoirs, sociétés, territoire » organisent mercredi 1re avril prochain, de 9h à 18h en salle D005 la Journée des Masterants* sur le thème suivant :

« Sens, Émotions et Sentiments : réalités et représentations de l’Antiquité à nos jours ».

*Qu’est-ce que la Journée des Masterants en Histoire ? La Journée consiste en une succession d’une multitude de courtes conférences sur des sujets et des périodes variés. L’ensemble des interventions seront réalisées par les étudiants des promotions de M1 et de M2 du Master SHS mention Histoire. Vous pouvez retrouver les titres des dix-sept conférences dans le programme en pièce jointe.

Cette journée d’étude explore l’expression, la représentation et l’interprétation des cinq sens (ici l’odorat, le toucher, le goût, l’ouïe et la vue), des émotions et des sentiments à travers les différentes aires géographiques et périodes historiques.

L’histoire des sens et des émotions connaît un véritable renouveau depuis le début du XXIᵉ siècle, l’affective turn a permis d’exposer les limites des recherches en sciences humaines. Cette journée d’étude s’ancre dans les débats de la communauté scientifique historique, et plus largement dans les sciences sociales.

Dans cette perspective, elle invite les masterants à présenter une communication scientifique permettant d’explorer les réalités des notions abordées, ainsi que les manières de se les représenter et de les interpréter en historien, sous le prisme de multiples espaces et temporalités.

Le programme complet est consultable ICI.

Membres du Comité Scientifique : loup.berche@etu.unilim.fr, zoe.dessimoulie@etu.unilim.fr, antoine.frayssines@etu.unilim.fr, maxime.forville@etu.unilim.fr, flavie.matonnat@etu.unilim.fr.

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Limoges. Campus Vanteaux 39E rue Camille Guérin 87036 Limoges Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.flsh.unilim.fr/master/pouvoirs-societes-territoires/ »}, {« link »: « https://www.flsh.unilim.fr/wp-content/uploads/sites/9/2026/03/Programme.png »}, {« link »: « mailto:loup.berche@etu.unilim.fr »}, {« link »: « mailto:zoe.dessimoulie@etu.unilim.fr »}, {« link »: « mailto:antoine.frayssines@etu.unilim.fr »}, {« link »: « mailto:maxime.forville@etu.unilim.fr »}, {« link »: « mailto:flavie.matonnat@etu.unilim.fr »}]

Journée d’études « Sens, Émotions et Sentiments : réalités et représentations de l’Antiquité à nos jours »