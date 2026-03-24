Journée des métiers anciens et des traditions place de l’église Saint-Étienne-de-Tinée
Journée des métiers anciens et des traditions place de l’église Saint-Étienne-de-Tinée samedi 22 août 2026.
Journée des métiers anciens et des traditions
place de l’église Place de l’église Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Une journée avec le temps d’autrefois de 10h à 16h. Exposition de photos d’autrefois La vie religieuse à St Etienne de Tinée
Confection de pâtes à la main Café d’orge Fileuses Fabrication du beurre à l’ancienne.
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place de l’église Place de l’église Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 41 96
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English : Day of ancient trades and traditions
A day with a glimpse of times gone by from 10 a.m. to 4 p.m. Photo exhibition of times gone by Handmade pasta making Barley coffee Spinners Traditional butter making.
L’événement Journée des métiers anciens et des traditions Saint-Étienne-de-Tinée a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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