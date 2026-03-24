Journée des métiers anciens et des traditions place de l’église Saint-Étienne-de-Tinée

Journée des métiers anciens et des traditions

place de l’église Place de l’église Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Une journée avec le temps d’autrefois de 10h à 16h. Exposition de photos d’autrefois La vie religieuse à St Etienne de Tinée

Confection de pâtes à la main Café d’orge Fileuses Fabrication du beurre à l’ancienne.

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place de l’église Place de l’église Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 41 96

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English : Day of ancient trades and traditions

A day with a glimpse of times gone by from 10 a.m. to 4 p.m. Photo exhibition of times gone by Handmade pasta making Barley coffee Spinners Traditional butter making.

L’événement Journée des métiers anciens et des traditions Saint-Étienne-de-Tinée a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur