Journée des Métiers d’Art à la médiathèque Agneaux
Journée des Métiers d’Art à la médiathèque Agneaux samedi 11 avril 2026.
Journée des Métiers d’Art à la médiathèque
Place Pierre de Gouville Agneaux Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 17:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Rendez-vous le samedi 11 avril de 10h à17h à la médiathèque d’Agneaux pour les journées des Métiers d’Art !
Exposants et ateliers tout au long de la journée.
Entrée libre.
Renseignements au 02 33 77 31 00. .
Place Pierre de Gouville Agneaux 50180 Manche Normandie +33 2 33 77 31 00
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English : Journée des Métiers d’Art à la médiathèque
L’événement Journée des Métiers d’Art à la médiathèque Agneaux a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Saint-Lô
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