Journée des Métiers d’Art à la médiathèque

Place Pierre de Gouville Agneaux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Rendez-vous le samedi 11 avril de 10h à17h à la médiathèque d’Agneaux pour les journées des Métiers d’Art !

Exposants et ateliers tout au long de la journée.

Entrée libre.

Renseignements au 02 33 77 31 00. .

Place Pierre de Gouville Agneaux 50180 Manche Normandie +33 2 33 77 31 00

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English : Journée des Métiers d’Art à la médiathèque

L’événement Journée des Métiers d’Art à la médiathèque Agneaux a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Saint-Lô