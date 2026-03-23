Journée des Métiers d’Art Verrerie La Rochère Passavant-la-Rochère

Journée des Métiers d’Art

Verrerie La Rochère 4 Rue de la Verrerie Passavant-la-Rochère Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Journée des Métiers d’Art à la verrerie La Rochère .

Verrerie La Rochère 4 Rue de la Verrerie Passavant-la-Rochère 70210 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 78 61 00

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English : Journée des Métiers d’Art

L’événement Journée des Métiers d’Art Passavant-la-Rochère a été mis à jour le 2026-03-23 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)