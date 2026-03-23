Journée des Métiers d’Art Verrerie La Rochère Passavant-la-Rochère
Journée des Métiers d’Art Verrerie La Rochère Passavant-la-Rochère samedi 11 avril 2026.
Journée des Métiers d’Art
Verrerie La Rochère 4 Rue de la Verrerie Passavant-la-Rochère Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Journée des Métiers d’Art à la verrerie La Rochère .
Verrerie La Rochère 4 Rue de la Verrerie Passavant-la-Rochère 70210 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 78 61 00
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English : Journée des Métiers d’Art
L’événement Journée des Métiers d’Art Passavant-la-Rochère a été mis à jour le 2026-03-23 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)