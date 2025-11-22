Journée des métiers de la musique Maison de la Musique et de la Danse Valence

Journée des métiers de la musique

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

2025-11-22

Une journée pour découvrir les métiers de la musique et les formations, organisée par le Conservatoire Valence Romans Agglo et Jazz Action Valence.

Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 89 60 info@jazzactionvalence.com

English :

A day to discover music professions and training courses, organized by the Conservatoire Valence Romans Agglo and Jazz Action Valence.

German :

Ein Tag, um die Musikberufe und die Ausbildungen zu entdecken, organisiert vom Konservatorium Valence Romans Agglo und Jazz Action Valence.

Italiano :

Una giornata per conoscere le carriere e le formazioni musicali, organizzata dal Conservatorio Valence Romans Agglo e da Jazz Action Valence.

Espanol :

Jornada de información sobre las carreras y formaciones musicales, organizada por el Conservatorio Romans Agglo de Valence y Jazz Action Valence.

