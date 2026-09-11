Journée des métiers de la musique Maison de la musique et de la danse Valence

samedi 21 novembre 2026 · Maison de la musique et de la danse · Valence

Informations pratiques

Valence

Journée des métiers de la musique

Maison de la musique et de la danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 10:00:00

fin : 2026-11-21 17:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Venez découvrir les métiers de la musique.

En partenariat avec Jazz Action Valence.

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Maison de la musique et de la danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 50 80

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English :

Come discover careers in music.

In partnership with Jazz Action Valence.

L’événement Journée des métiers de la musique Valence a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme