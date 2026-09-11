Journée des métiers de la musique Maison de la musique et de la danse Valence
samedi 21 novembre 2026 · Maison de la musique et de la danse · Valence
Informations pratiques
Valence
Journée des métiers de la musique
Maison de la musique et de la danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 10:00:00
fin : 2026-11-21 17:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Venez découvrir les métiers de la musique.
En partenariat avec Jazz Action Valence.
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Maison de la musique et de la danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 50 80
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English :
Come discover careers in music.
In partnership with Jazz Action Valence.
L’événement Journée des métiers de la musique Valence a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme
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