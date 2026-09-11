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AGENDA · Valence

Journée des métiers de la musique Maison de la musique et de la danse Valence

samedi 21 novembre 2026 · Maison de la musique et de la danse · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Maison de la musique et de la danse
Adresse
32 avenue Georges Clemenceau
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Journée des métiers de la musique

Maison de la musique et de la danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 10:00:00
fin : 2026-11-21 17:00:00

Date(s) :
2026-11-21

Venez découvrir les métiers de la musique.
En partenariat avec Jazz Action Valence.
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Maison de la musique et de la danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 50 80 

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English :

Come discover careers in music.
In partnership with Jazz Action Valence.

L’événement Journée des métiers de la musique Valence a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme

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